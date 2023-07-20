Мир 20 июля 2023, 15:51 Ученый Казаков рассказал, почему Япония стремится к диалогу с США Ученый Казаков заявил, что Япония стремится к США и НАТО из-за страха милитаризации Китая

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Власти Японии опасаются наращивания военного потенциала Китая, поэтому стремятся к диалогу с США и НАТО. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, Япония видит настоящую угрозу в лице Китая. Из-за этого страна стремится укрепить военно-политический союз с США и укрепить обороноспособность с помощью НАТО. Однако Япония также планирует выстраивать дружественные отношения с Китаем. При этом Казаков подчеркнул, что власти страны понимают, что США имеют в данном вопросе свои интересы.

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«Понятно, что Америка ведет свою игру, она является по сути антикитайской, поэтому американцы будут говорить все, что им выгодно для того, чтобы сдерживать Китай», — отметил он.