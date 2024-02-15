Мир 15 февраля 2024, 14:25 Ученый Камкин: Германия вряд ли сможет организовать обещанные Украине поставки снарядов

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении Германии в этом году предоставить Украине в несколько раз больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» слова немецкого политика прокомментировал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его мнению, власти европейского государства вряд ли смогут реализовать данное обещание. Так, строительство нового завода оружейной компании Rheinmetall займет немало времени, пояснил ученый.

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Он также отметил, что заверения Писториуса предполагают переход экономики страны на мобилизационные рельсы. Однако такой исход невозможен, считает Камкин.