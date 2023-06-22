Мир 22 июня 2023, 18:48 Ученый Юнцзу: Китаю удалось значительно сократить долларовую зависимость

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Руководству Китая удалось значительно сократить зависимость от американской валюты. Об этом сообщил приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу в беседе с РИА «Новости».

По его словам, доллар и евро на данный момент находятся в стадии оттока из-за увеличения процентных ставок. Как сообщил сайт kp.ru, на фоне этого многие страны начали использовать расчеты в местной валюте.

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При этом Юнцзу отметил, что говорить о полном отказе Китая от доллара пока что рано, в ближайшее время тенденция американской валюты во внешней торговле не изменится.