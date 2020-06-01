Ученый из Великобритании рассказал, как остановить коронавирус

Специалист предлагает применять обеззараживающие свойства меди.

Специалист заявил, что вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа. На других же поверхностях — 72 часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.

«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», — предложил микробиолог.