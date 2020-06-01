Ученый из Великобритании рассказал, как остановить коронавирус
Уильям Калви, старший микробиолог из Университета Саутгемптона, нашел способ, чтобы остановить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Специалист предлагает применять обеззараживающие свойства меди.
Специалист заявил, что вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа. На других же поверхностях — 72 часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.
«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», — предложил микробиолог.