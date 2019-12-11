  • Ученый из Сибири назвал новый вид клеща в честь Цоя

    11 декабря 2019, 12:32

    Андрей Иванов

    Зоолог из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов обнаружил в лесах Малайзии новый вид клеща. Он назвал его Trachyoribates viktortsoii в честь любимого певца Виктора Цоя. Об этом сообщил сайт вуза.
    Ученый из Сибири назвал новый вид клеща в честь Цоя

    «Обитатель подстилки малазийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид», — говорится в сообщении университета.

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    Ермилов принял участие в классификации почвенных панцирных клещей, которых собрали в подстилке малазийских лесов ученые из Словакии. Один из найденных видов этих насекомых ранее был не известен науке. Клеща с сетчатым рисунком на теле отнесли к роду Trachyoribates. Это не первый случай, когда насекомых называют в честь знаменитости. Ранее найденным видам членистоногих дали имена певиц Леди Гаги и Шакиры, актрисы Анджелины Джоли и других известных людей.

    Ученый из Тюмени очень любит творчество Цоя. Песни основателя группы «Кино» всегда вдохновляли исследователя. Результаты его работы опубликовали в журнале Systematic & Applied Acarology.