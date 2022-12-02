Мир 02 декабря 2022, 12:23 Ученый из Швеции установил, что взрывы на «Северных потоках» могли произвести с надводного судна Доцент НИИ обороны Швеции Ливонг: взрыв на «СП-1» и «СП-2» произвели с надводного судна РИА «Новости»

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Источник взрывов на «Северных потоках» мог находиться на надводном судне. Таким мнением поделился доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг. Он рассказал о догадках в интервью газете Expressen.

«Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал Ливонг.

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Другая версия гласит, что для осуществления диверсии на газопроводах использовались подводные аппараты. С их помощью водолазы устанавливали заряды у труб.

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В конце ноября были обнародованы первые кадры с места разрушения «Северного потока — 2». Этот газопровод пострадал от взрыва в особой экономической зоне Дании. На опубликованных 25 ноября кадрах показали одну из ниток разрушенного газопровода.

По словам авторов видео, поиск мест повреждения трубопровода занял у них около пяти часов. На месте взрыва им удалось обнаружить лишь обрывок трубы.