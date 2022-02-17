Ученый Габуев: санкции, которые Запад может ввести против России, скажутся на Китае

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев заявил, что в случае введения Западом санкций в отношении России из-за конфликта на Украине, Китай может также понести потери. Об этом написала Lenta.ru.

«В случае начала войны и [введения] санкций Запада против России, многие проекты Китая с Россией будут осложнены», — сообщил эксперт и добавил, что для КНР также важно сохранить хорошие отношения с Украиной, особенно в сфере военно-технического сотрудничества.

После встречи президента России Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином стало известно, что Китай поддерживает предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Он также выступает против дальнейшего расширения НАТО.