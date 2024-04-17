Мир 17 апреля 2024, 13:26 Ученый Эйсмонт заявил, что организаторы космических учений должны учитывать интересы других стран

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал военные учения на орбите Земли, которые планируют провести Соединенные Штаты.

По мнению эксперта, они не повлекут реакцию от космических держав, однако такие вещи должны учитывать интересы других сторон.

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«Мне кажется, никакого публичного, пугающего или повышающего уровень напряжения ответа не будет. Проводят учения, ну пусть проводят. Но то, что это учитывается в наших планах, — безусловно», — сказал Эйсмонт.

Ранее СМИ писали, что Пентагон собирается отработать на орбите сценарий быстрого развертывания спутниковой группировки в ответ на угрозу потенциального противника. Для этого частные компании создадут два спутника.