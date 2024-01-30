Мир 30 января 2024, 12:53 Ученый Блохин заявил, США не позволят Техасу выйти из состава государства

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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА НСН прокомментировал намерение властей Техаса установить заграждения из проволоки на всем протяжении границы штата с Мексикой. Эксперт считает, что проблема на границе не приведет к конфликту внутри США.

По его мнению, власти страны не позволят штату выйти из состава государства, даже если там начнется мятеж.

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«Никакого выхода Техаса не будет. Дезинтеграционные процессы есть в любом государстве, вопрос в том, допустят ли элиты государства эти процессы наружу. Понятно, что в результате возможного распада США все эти элиты потеряют все», — сказал он.