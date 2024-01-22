Мир 22 января 2024, 13:26 Ученый Блохин заявил, что Никки Хейли играет роль спойлера для Трампа

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Единственным конкурентом Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии осталась Никки Хейли, однако серьезно к ней относиться не стоит, поскольку она выступает спойлером. Об этом ИА НСН сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперт считает, что в Республиканской партии Трампу нет равных по харизме и популярности.

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«Все это время главным противником Трампа был Десантис, очевидно, что сейчас перед ним финишная прямая. Нет никого, кто по харизме, популярности и рейтингам был бы сравним с Трампом», — сказал Блохин.

Ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах президента США.