Мир 20 июля 2023, 01:28 Ученый Блохин рассказал, сможет ли Трамп вывести США из НАТО Ученый Блохин заявил, что Трампа не устраивает членство США в НАТО

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Бывшему американскому президенту Дональду Трампу не нравится членство страны в НАТО, так как она стала донором для других участников. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, Трамп ставит интересы США выше других. Он бы хотел, чтобы страна вышла из НАТО и перестала инвестировать в другие государства. Однако в таком случае Соединенные Штаты потеряют контроль над Европой.

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«Кроме того, они потеряют рынок, потому что многие страны закупают американские системы вооружения. Также они теряют инструмент сдерживания России, а, возможно, и Китая», — пояснил Блохин.