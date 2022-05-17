Ученый Асмолов объяснил, как КНДР удавалось избегать коронавируса

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов считает, что властям КНДР удалось избежать распространения коронавируса в стране в разгар пандемии благодаря эффективным методам руководства. Об этом написала «Газета.ru».

В стране были закрыты границы с начала 2020 года, а также проведена полномасштабная противоэпидемиологическая работа.

«Северная Корея столкнулась лишь с „омикроном“, который более контагиозен, но менее опасен для популяции. Поэтому говорить об игнорировании эпидемии Северной Кореей и „награды“ в виде скачка заболеваемости неверно», — сказал историк.

На его взгляд, руководство страны сообщало правдивую информацию о санитарной обстановке и честно рассказало о первых случаях заболевания в мае 2022 года.