Ученые заявили об угрозе извержения дремлющего супервулкана в Индонезии

Дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии может представлять опасность. В его недрах продолжается накопление магмы. При ее резком подъеме с глубины более десяти километров происходят взрывы и катастрофическое извержение, заявила международная группа ученых.

Исследование провели геологи из США, Германии, Австралии и Индонезии. По их данным, о накоплении магмы в недрах Тобы свидетельствует медленный подъем купола застывшей лавы в кальдере вулкана, сообщило РИА «Новости».

Сейчас на Земле существует около 20 супервулканов. Извержение любого из них может спровоцировать глобальное изменение климата и стать катастрофой для всего живого.

Специалисты изучили состав застывшей магмы и выяснили возраст слоев вулканических пород. Согласно их данным, крупные извержения происходили с периодичностью около 17 тысяч лет, но между ними вулкан сохранял определенную активность. Эти выводы поставили под сомнение теорию о том, что супервулканы не представляют опасности между крупными извержениями.

«Полученные данные заставляют переосмыслить существующие знания и методы изучение супервулканов. <…> Наши результаты показывают, что опасность не исчезает с суперизвержением, а угроза новых опасностей существует еще много тысяч лет спустя», — пояснили авторы исследования.

По мнению ученых, понимание происходящего в длительные периоды покоя поможет предсказать будущие извержения молодых активных супервулканов.

Последнее извержение Тобы произошло порядка 74 тысяч лет назад. При этом он смог повредить озоновый слой, а следы пепла, выброшенного супервулканом, находили уже в нашем веке за несколько тысяч километров.