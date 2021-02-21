Ученые заявили о новых данных об иммунитете к коронавирусу у перенесших ковид

У переболевших ковидом долгое время сохраняется иммунитет к заболеванию, заявили специалисты из Медицинского университета в Инсбруке. К такому выводу специалисты пришли после проведенного исследования.

Масштабное исследование было проведено австралийскими учеными на горнолыжном курорте Ишгиль, сообщил Euronews. Год назад этот курорт стал одним из эпицентров заражения в Европе.

«Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются», — заявил руководитель исследования Вегенер Борена. По его словам, также было обнаружено, что 70% респондентов, которые были обследованы на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность.

Опираясь на полученные данные, ученые полагают, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.

Если не носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) и пренебрегать соблюдением социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от коронавируса, то можно подхватить ковид, предупредил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.