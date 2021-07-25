Ученые заявили о новой группе риска смертности от коронавируса

Все чаще коронавирус уносит жизни пациентов в возрасте 40 лет и старше, которые не делали прививку от коронавируса. К такому выводу пришли британские врачи, сообщила Daily Mail.

Согласно статистическим данным медиков, некоторые из умерших пациентов до заражения коронавирусом не имели серьезных проблем со здоровьем или сопутствующих болезней, которые могли бы осложнить течение ковида.

Врачи отметили, что случаи смерти фиксируются и среди пациентов, которые прошли вакцинацию. По их мнению, это может быть связано с тем, что примерно у пяти процентов людей не возникает иммунного ответа на прививку, еще примерно пять процентов имеют проблемы со здоровьем, из-за которых страдает их иммунная система.

К последним они отнесли также пациентов с раком крови, а также людей с трансплантатом, которые вынуждены постоянно пить лекарства, которые подавляют механизм борьбы с инфекциями в организме.

Ранее российские вирусологи объяснили, почему коронавирусом могут заражаться люди, которые сделали прививку. Дело в том, что любой вирус может пробить иммунную систему человека. В том случае, если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее.