Ученые заявили, что Россия может расширить шельф в Арктике

Найдены новые доказательства принадлежности арктического шельфа России Подробнее

Геологи из МГУ и российские ученые из Нидерландов и США создали атлас палеогеографических и палеотектонических карт юрско-кайнозойского времени для Арктического региона.

По информации «Русской планеты», экспертам удалось восстановить все этапы его развития за последние 157 миллионов лет.

Исследователи обнаружили, что хребет Менделеева — это продолжение континента. Подводная возвышенность растягивается на 1500 километров от острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу.

Предполагается, что результаты ученых окончательно решат вопрос о принадлежности хребта Менделеева.

Ранее стало известно, что Россия на протяжении четырех лет доказывает ООН принадлежность шельфа Менделеева. Однако комиссия не считает аргументы достаточными.