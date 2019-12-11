  • Ученые заявили, что Россия может расширить шельф в Арктике

    11 декабря 2019, 16:35

    Ольга Ситникова

    Исследователи подтвердили право России расширить границы своего шельфа в Арктике. Выяснилось, что подводный хребет Менделеева в центральной части Северного Ледовитого океана — продолжение континента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журнал Earth-Science Review.

    Найдены новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

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    Геологи из МГУ и российские ученые из Нидерландов и США создали атлас палеогеографических и палеотектонических карт юрско-кайнозойского времени для Арктического региона.

    По информации «Русской планеты», экспертам удалось восстановить все этапы его развития за последние 157 миллионов лет.

    Исследователи обнаружили, что хребет Менделеева — это продолжение континента. Подводная возвышенность растягивается на 1500 километров от острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу.

    Предполагается, что результаты ученых окончательно решат вопрос о принадлежности хребта Менделеева.

    Ранее стало известно, что Россия на протяжении четырех лет доказывает ООН принадлежность шельфа Менделеева. Однако комиссия не считает аргументы достаточными.