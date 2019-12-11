Ученые заявили, что Россия может расширить шельф в Арктике
Найдены новые доказательства принадлежности арктического шельфа РоссииПодробнее
Геологи из МГУ и российские ученые из Нидерландов и США создали атлас палеогеографических и палеотектонических карт юрско-кайнозойского времени для Арктического региона.
По информации «Русской планеты», экспертам удалось восстановить все этапы его развития за последние 157 миллионов лет.
Исследователи обнаружили, что хребет Менделеева — это продолжение континента. Подводная возвышенность растягивается на 1500 километров от острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу.
Предполагается, что результаты ученых окончательно решат вопрос о принадлежности хребта Менделеева.
Ранее стало известно, что Россия на протяжении четырех лет доказывает ООН принадлежность шельфа Менделеева. Однако комиссия не считает аргументы достаточными.