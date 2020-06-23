Ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида в Крыму

Старший преподаватель географического факультета вуза Геннадий Самохин рассказал, что «максимальная дальность работы лазерного 3D-сканера — 60 метров с одной точки съемки, но это в том случае, если снимаешь на ровной местности».

«У пещеры Таврида сложный рельеф, поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 см, а затем редактировать снимки вручную. Это сложная и длительная работа», — уточнил он.

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