Ученые выявили связь между близорукостью и удаленкой

Исследование проводили в городе Вэньчжоу китайской провинции Чжэцзян. Зрение проверяли учащимся 1305 младших и средних школ. Всего проект рассчитан на 10 лет. Школьников осматривают раз в полгода. Выводы ученые из Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу сделали на основании проверок, проведенных в июне и декабре 2019 года и в июне 2020 года.

Выяснилось, что за полгода карантина прогрессирование миопии увеличилось примерно в 1,5 раза. При этом основной прирост по близорукости был среди учеников первого-шестого классов.

Исследователи объясняют это длительным контактом детей с экранами гаджетов и снижением активности на открытом воздухе.

Чтобы снизить риск развития близорукости, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян советует после каждого урока отходить от компьютера и смотреть вдаль. После занятий желательно отпустить ребенка погулять, рассказал «Известиям» специалист.