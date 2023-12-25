Мир 25 декабря 2023, 06:00 Ученые выявили связь между кошачьим паразитом и старческой слабостью Кошачья токсоплазма привела к истощению у пожилых людей РИА «Новости»

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Ученые связали заражение одноклеточным паразитом T. gondii, известным как токсоплазма, и повышенный риск системного воспаления и старческой слабости. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в The Journals of Gerontology.

Ученые проанализировали данные 601 человека старше 65 лет. Выяснилось, что около 70% человек были инфицированы этим паразитом. Важно, что люди обычно заражаются им от кошек.

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Вероятность того, что человек будет страдать от старческой хрупкости, теряя вес и физически слабея, зависит от количества антител к токсоплазме. Чем их больше, тем хуже прогноз.

В группу риска входят беременные и лица с иммунодефицитом, чья иммунная система хоть и может побороть острую инфекцию, но паразит никуда не денется из организма. Последнее приведет к активной выработке цитокинов, способствующих воспалению.

Ранее неврологи рассказали, кто больше всего подвержен риску развития деменции (старческое слабоумие).

По данным ВОЗ, деменции подвержены люди старше 65 лет. Способствовать развитию заболевания может гипертония, диабет, ожирение, курение, алкоголизм, а также длительная депрессия. В числе факторов риска находится и одиночество — оно повышает вероятность развития деменции на 50%.