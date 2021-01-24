Ученые выявили странные различия в смертности от ковида между расами

Специалисты наблюдали за 1737 пациентами с ковидом старше 16 лет в мае 2020-го. Из них 31% — выходцы из Азии, 20% — чернокожие и 40% — представители европеоидной расы.

Ученые выяснили, что азиаты в 1,54 раза чаще, а африканцы в 1,8 раза чаще попадали в реанимацию на ИВЛ, чем белые. Выходцы из Азии умирали в 1,49 раза чаще, чем европеоиды. Смертность среди африканцев оказалась в 1,3 раза выше. Ученые не объяснили, почему так выходит.

Реаниматолог-анестезиолог Йизе Ван пояснил, что исследование показывает непропорциональное влияние коронавируса на представителей разных рас. В исследовании говорится, что сделать более подробную этническую разбивку пока не получается.