Ученые выявили пять типов кожных проявлений коронавирусной инфекции

Ученые из Испанской академии дерматологии разработали классификацию кожных проявлений у зараженных 2019-nCoV. На основании данных 375 пациентов в нее вошли пять типов патологий.

«На основе консенсуса, достигнутого при анализе изображений, можно было выделить пять основных клинических картин. Почти всех пациентов можно классифицировать в данные группы», — указано в результатах исследования, опубликованного в журнале British Journal of Dermatology.

К первой группе (19% случаев) были отнесены зараженные с покраснениями, пузырями и гнойниками на пальцах рук и ног. Особенно стоит отметить, что такие симптомы появлялись у более молодых пациентов, а также у пациентов с легким течением болезни.

Во второй группе оказались 9% пациентов. У них наблюдалась везикулярная (пузырьковая) сыпь в виде небольших волдырей, появлявшихся на туловище и других частях тела. В 68% случаев она вызывала зуд, иногда имела геморрагическое содержимое (наполнялась кровью) и разрасталась. Высыпания проявлялись у более тяжелых больных.

У 19% инфицированных с тяжелыми симптомами высыпания выглядели как крапивница. Они могли появиться на любой части тела и практически всегда вызывали зуд.

Чаще всего (47% случаев) у больных появлялась пятнисто-папулезная сыпь — небольшие красные папулы, некоторые говорили о сходстве с розовым лишаем. Иногда высыпания сопровождались пурпурой.

Наиболее редким кожным симптомом (6%) оказалось ливедо (появляющееся при нарушениях кровообращения в сосудах и похожее на сетчатый рисунок на коже явление) иногда с сопутствующим некрозом. Оно присутствовало у пожилых пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у некоторых пациентов с коронавирусом наблюдается сыпь на руках и животе. Он отметил, что у 10% больных коронавирусом наблюдаются кожные проявления.