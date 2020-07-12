Ученые выявили, что переболевшие коронавирусом теряют антитела

Немецкие ученые установили, что через некоторое время у ряда переболевших COVID-19 значительно уменьшается количество антител, из-за чего существует вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией.

По данным телеканала ZDF, снижение числа антител зафиксировали после проведения анализов крови у первых коронавирусных пациентов в Германии, которые лечились в мюнхенской клинике Швабинг в конце января 2020 года.

По словам главного врача отделения инфекционных болезней этой клиники Клеменса Вендтнера, специальный тест показал сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов. Результаты этого исследования, отметил специалист, указывают на то, что перенесшие коронавирус нового типа могут снова заразиться.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже ему дали официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.