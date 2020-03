Ученые выяснили, сколько может прожить коронавирус на разных поверхностях

Специалисты продолжают изучать коронавирус. Британские ученые провели исследование и выяснили время, за которое инфекция погибает на различных поверхностях. Дольше всего COVID-19 может прожить на пластике — 72 часа.

Во время тестов ученые сравнивали вирус SARS-CoV-2, который привел к пандемии, с его предшественником SARS-CoV-1. Они выясняли, как инфекции ведут себя на разных поверхностях, пишет The New England Journal of Medicine. Оказалось, что оба вируса проявляют себя практически одинаково. На пластике они могут прожить до 72 часов.

Если коронавирус попадет на нержавеющую сталь, то погибнет уже через 48 часов. На меди CoV-2 живет еще меньше — всего четыре часа. CoV-1 же умирает спустя восемь часов. Проверили живучесть и на картоне. Результаты показали CoV-2 — 24 часа, а CoV-1 — восемь.

В воздухе коронавирус может прожить до трех часов. Это подтверждает, что инфекцию можно подхватить воздушно-капельным путем.

COVID-19 гуляет по миру с конца 2019 года. Сейчас число заразившихся уже превысило отметку в 208 тысяч человек, а погибли от коронавируса более 8,2 тысячи пациентов. По состоянию на 18 марта в России зафиксировали 147 случаев инфицирования.