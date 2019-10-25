Ученые выяснили причину смерти Александра Макендонского. Обошлось не без любви к вину

Ученые приступили к этому исследованию в 1995 году. С тех пор они внимательно анализировали симптомы болезни и последние дни древнегреческого правителя, которые описали его соотечественники.

Забытую скульптуру Александра Македонского нашли под слоем пыли Подробнее

Последние дни жизни Македонский бился в лихорадке, в течение 14 дней его состояние с каждым днем все ухудшалось и ухудшалось.

Полководец умер из-за тяжелого сепсиса, вызванного острым панкреонекрозом. Об этом заявил почетный профессор медицины, доктор Томас Герасимидис. В свою очередь эта болезнь возникла на почве желчнокаменной болезни, а еще любви к тяжелой пище и вину, отметила «Газета.ru».

Александр Великий был царем Македонии из династии Аргеадов с 336 по 323 год до нашей эры. За годы правления он основал 70 городов и завоевал Персидскую империю. Полководец умер в Вавилоне. Где именно он похоронен, достоверно до сих пор не известно, предположительно его могила находится в Египте. После кончины Македонского его империя вскоре распалась.

Панкреонекроз — деструктивное заболевание поджелудочной железы. Оно вызывается на почве осложнения острого панкреатита и приводит к развитию полиорганной недостаточности.