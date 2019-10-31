Ученые выяснили место смерти ледяного человека Этци

В 1991 году туристы случайно наткнулись на скелет Этци. Ранее считалось, что Этци — погибший альпинист. Спустя время стало понятно, что скелету около пяти тысяч лет.

Ученые изучили болотный мох Sphagnum affine, который нашли в толстой кишке ледяного человека, и выяснили, что он растет в итальянской долине Финшгау в Южном Тироле. По данным ученых, там располагался дом Этци.

Частички мха обнаружили и на правой ладони. Благодаря анализу мягких тканей исследователи предположили, что мужчина использовал мох для заживления пореза.

«Скорее всего, Этци накладывал мох за 48 или менее часов до смерти. Также в кишечнике мужчины мы обнаружили фрагменты Neckera complanata. Мы знаем, что этот мох растет на высоте 3200 метров над уровнем моря, что значительно выше лесной полосы», — отметили ученые.

Из этого следует, что мужчина находился на высоте около 1200 метров, затем спустился на 600 метров и отправился вверх по ущелью на север.

Вероятно последней остановкой Этци стала долина Шнальсталь, где растет другой вид мха, обнаруженного в желудке ледяного человека. Позже мужчина оказался на высоте 3210 метров над уровнем моря, там его убили.