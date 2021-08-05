Ученые выяснили, кто помог пробраться в Америку гекконам

Американские ученые выяснили, что торговля рабами позволила гекконам перебраться из Африки в Америку. Они, по всей видимости, проникали на корабли и расселялись по разным регионам, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Royal Society Open Science.

Ученые заметили связь между распространением гекконов и работорговлей уже в середине XX века, однако тогда не было возможности изучить ее более подробно. Современные технологии позволили ученым из Университета Вилланова воссоздать историю гекконов.

Домовой геккон Hemidactylus mabouia — рептилия, которая родилась в Африке. Сегодня она населяет Северную, Центральную и Южную Америку, а также Карибские острова. Исследователи изучили маршруты трансатлантической работорговли и сопоставили с историческими сведениями о гекконов в Америке, а также с их генетическими данными. Они во многом были очень схожими.

Несомненно, домовые гекконы могли попасть в США и другими путями. Однако версия о том, что они пробрались на борт кораблей, следовавших в Америку, выглядит более правдивой, чем предположения о том, что они могли переплыть океан на ветке или толстом листе.