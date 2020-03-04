Ученые выяснили корни современных афроамериканцев

Ученые решили узнать происхождение современных афроамериканцев. Откуда мигрировали их предки, помог выяснить геномный анализ.

Этим исследованием занималась группа ученых во главе с Эдуардо Таразон-Сантосом из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии. Они провели геномный анализ 22 региональных групп афроамериканского населения. В исследовании участвовали 6267 человек из разных частей Северной и Южной Африки. Результаты появились в журнале Molecular Biology and Evolution.

«Интересно, что африканцы — самая разнообразная человеческая популяция с генетической точки зрения, и во время трансатлантической работорговли это богатое африканское генетическое разнообразие не было утрачено и присутствует сегодня у афроамериканцев и латиноамериканцев», — заявил Таразон-Сантос.

Он отметил, что в течение последних 500 лет люди разного африканского происхождения в Америке смешивалась чаще, чем когда-то в Африке.

В генах афроамериканцев, которые живут в Северной Америке, на севере Южноамериканского континента и в Карибском бассейне, больше людей западноафриканского происхождения. На юге Южной Америки больше людей, чьи предки жили на востоке или на юге Африки.

Ученые пришли к выводу, что между собой разные африканские народы уже в Северной и Южной Америке начали смешиваться в период 1750–1850 годов.

В результате работорговли с начала XVI и до середины XIX веков в Новый Свет перевезли более девяти миллионов африканцев. Сегодня их потомки в Америке часто уже не знают, откуда были их предки.

Если в США и Латинской Америке африканцы уже давно стали частью общества, то в России все еще можно встретить некорректное отношение к ним. Недавно в зоопарке Казани на стенде вместе с африканскими животными повесили фото темногокожего человека. После разразившегося скандала снимок убрали.