    04 марта 2020, 10:28

    Ученые выяснили корни современных афроамериканцев

    Наза Салех Захи

    Ученые решили узнать происхождение современных афроамериканцев. Откуда мигрировали их предки, помог выяснить геномный анализ.
    Ученые выяснили корни современных афроамериканцев

    Этим исследованием занималась группа ученых во главе с Эдуардо Таразон-Сантосом из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии. Они провели геномный анализ 22 региональных групп афроамериканского населения. В исследовании участвовали 6267 человек из разных частей Северной и Южной Африки. Результаты появились в журнале Molecular Biology and Evolution.

    «Интересно, что африканцы — самая разнообразная человеческая популяция с генетической точки зрения, и во время трансатлантической работорговли это богатое африканское генетическое разнообразие не было утрачено и присутствует сегодня у афроамериканцев и латиноамериканцев», — заявил Таразон-Сантос.

    Он отметил, что в течение последних 500 лет люди разного африканского происхождения в Америке смешивалась чаще, чем когда-то в Африке.

    В генах афроамериканцев, которые живут в Северной Америке, на севере Южноамериканского континента и в Карибском бассейне, больше людей западноафриканского происхождения. На юге Южной Америки больше людей, чьи предки жили на востоке или на юге Африки.

    Ученые пришли к выводу, что между собой разные африканские народы уже в Северной и Южной Америке начали смешиваться в период 1750–1850 годов.

    В результате работорговли с начала XVI и до середины XIX веков в Новый Свет перевезли более девяти миллионов африканцев. Сегодня их потомки в Америке часто уже не знают, откуда были их предки.

    Если в США и Латинской Америке африканцы уже давно стали частью общества, то в России все еще можно встретить некорректное отношение к ним. Недавно в зоопарке Казани на стенде вместе с африканскими животными повесили фото темногокожего человека. После разразившегося скандала снимок убрали.