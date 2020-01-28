    28 января 2020, 14:35

    Ученые выяснили, как неандертальцы заселили Сибирь

    Ольга Ситникова

    Международная группа ученых провела исследования в Чагырской пещере в предгорьях Алтая. Несколько десятков тысяч лет назад там была стоянка неандертальцев. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

    В проекте принимают участие и российские исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН (Сибирское отделение Российской академии наук).

    Команда специалистов планировала узнать, откуда древние гоминиды пришли в Сибирь. По их оценкам, каменные орудия из алтайской пещеры совпадали с найденными образцами из Центральной и Восточной Европы. Эксперты предположили, что регион между Крымом и Северным Кавказом — прародина неандертальцев в Чагырской пещере.

    «Эта часть Восточной Европы находится в трех-четырех тысячах километров от Чагырской пещеры, что эквивалентно прогулке из Сиднея в Перт или из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Поистине эпическое путешествие», — пояснил соавтор исследования доктор Робертс из Университета Вуллонгонга в Австралии.

    Исследователи также решили, что неандертальцы жили в холодном и сухом климате, а охоту вели на бизонов и лошадей.