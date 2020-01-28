Ученые выяснили, как неандертальцы заселили Сибирь

В проекте принимают участие и российские исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН (Сибирское отделение Российской академии наук).

Команда специалистов планировала узнать, откуда древние гоминиды пришли в Сибирь. По их оценкам, каменные орудия из алтайской пещеры совпадали с найденными образцами из Центральной и Восточной Европы. Эксперты предположили, что регион между Крымом и Северным Кавказом — прародина неандертальцев в Чагырской пещере.

«Эта часть Восточной Европы находится в трех-четырех тысячах километров от Чагырской пещеры, что эквивалентно прогулке из Сиднея в Перт или из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Поистине эпическое путешествие», — пояснил соавтор исследования доктор Робертс из Университета Вуллонгонга в Австралии.

Исследователи также решили, что неандертальцы жили в холодном и сухом климате, а охоту вели на бизонов и лошадей.