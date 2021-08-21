Ученые выяснили, как мозг человека может «предсказывать» будущее

Мозг человека оказался способен предсказывать будущее во время прослушивания мелодий или слов. К такому выводу пришла группа ученых из университетов Дании, Великобритании и Канады.

Они изучили этот феномен, чтобы понять, каким образом мозг кодирует прослушанную мелодию, сообщило издание Naked Science.

Оказалось, что если произведение обрывается, то человек начинает додумывать его самостоятельно и воспринимать его как законченное, если оно завершается определенным образом.

Так, по мнению ученых, он пытается предсказать будущее. Это же свойство мозг демонстрирует и относительно додумывания сказанных человеку слов.

Исследование включало серию экспериментов, в которых приняли участие более 70 человек. Их разделили на группы. Первая слушала мелодии Баха, при этом им было разрешено нажимать на паузу или перематывать музыку, как хочется. Они хорошо запоминали отрывки и слушали их более внимательно.

Вторая группа добровольцев слушала одни и те же мелодии, а потом давала им оценку. В случае, если музыка заканчивалась на высоких энтропийных нотах, люди воспринимали ее более полной и больше фокусировались на ней.

По мнению специалистов, так человеческий мозг оценивает и завершенность слов, движения и другие процессы во времени. Иными словами, он автоматически додумывает окончание любого события.