Ученые выяснили, что влияет на таяние снега в Гималаях

По данным издания, Гималаи, кроме Антарктики и Арктики содержат самую большую массу льда и снега на Земле. Оказалось, что частицы пыли способны поглощать солнечный свет. Это приводит к тому, что поверхность нагревается и снег тает. Отмечается, что таяние снега на высокогорье может повлиять на климат и тем самым сдвинуть границы вечной мерзлоты.