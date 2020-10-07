Ученые выяснили, что влияет на таяние снега в Гималаях
Группа китайских и индийских специалистов пришла к выводу, что на таяние снега в Гималаях влияет пыль из Африки и Азии, которая разносится на огромные расстояния и оседает на вершинах гор. Об этом сообщила «Русская планета».
По данным издания, Гималаи, кроме Антарктики и Арктики содержат самую большую массу льда и снега на Земле. Оказалось, что частицы пыли способны поглощать солнечный свет. Это приводит к тому, что поверхность нагревается и снег тает. Отмечается, что таяние снега на высокогорье может повлиять на климат и тем самым сдвинуть границы вечной мерзлоты.