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    07 октября 2020, 11:06

    Ученые выяснили, что влияет на таяние снега в Гималаях

    Артур Блянихов

    Группа китайских и индийских специалистов пришла к выводу, что на таяние снега в Гималаях влияет пыль из Африки и Азии, которая разносится на огромные расстояния и оседает на вершинах гор. Об этом сообщила «Русская планета».

    По данным издания, Гималаи, кроме Антарктики и Арктики содержат самую большую массу льда и снега на Земле. Оказалось, что частицы пыли способны поглощать солнечный свет. Это приводит к тому, что поверхность нагревается и снег тает. Отмечается, что таяние снега на высокогорье может повлиять на климат и тем самым сдвинуть границы вечной мерзлоты.

    Новости SMI.FM