Ученые выяснили, что голландцы и японцы умеют распознавать смех соотечественников
Philosophical Transactions of the Royal Society В: жители Голландии и Японии умеют распознавать жителей своих стран по с
Ученые установили, что жители Голландии и Японии могут узнать своих соотечественников по смеху. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал Philosophical Transactions of the Royal Society В.
Эксперимент заключался в том, что ученые записали смех разных людей и дали послушать участникам исследования и Нидерландов и Японии. Как оказалось, жители Нидерландов узнаю других нидерландцев с вероятностью 73-76%. Японцы также распознают соотечественников в 77% случаев.