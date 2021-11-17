Ученые выяснили, что голландцы и японцы умеют распознавать смех соотечественников

Ученые установили, что жители Голландии и Японии могут узнать своих соотечественников по смеху. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал Philosophical Transactions of the Royal Society В.

Эксперимент заключался в том, что ученые записали смех разных людей и дали послушать участникам исследования и Нидерландов и Японии. Как оказалось, жители Нидерландов узнаю других нидерландцев с вероятностью 73-76%. Японцы также распознают соотечественников в 77% случаев.