Ученые вычислили мощность взрыва в Бейруте

Согласно подсчетам ученых, мощность взрыва составила 1000-1500 тонн в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что за всю историю человечества он стал самым разрушительным и мощным из числа неатомных взрывов. По данным издания, выделившейся энергии хватило бы для того, чтобы обеспечить светом свыше 100 домохозяйств в течение целого года.