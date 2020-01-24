Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад
Современная наука достигла таких высот, что теперь мы можем услышать голос мумии. Ученые воссоздали голос забальзамированного жреца из Древнего Египта. Он жил три тысячи лет назад. Послушайте, жрец «вещает» с 30-й секунды. Результаты исследования опубликовал портал Scientific Report.
Чтобы мумия «заговорила», исследователям хватило сохранившихся связок и гортани жреца. Его звали Несьямун. Он жил во время правления фараона Рамзеса XI (1099—1069 годы до нашей эры). Несьямун служил богам в храме Карнака в Фивах (современный Луксор). Его голос был важнейшим инструментом во время исполнения ритуальных обязанностей.
Чтобы воссоздать звучащий голос Несьямуна, ученым понадобились компьютерный томограф и 3D-принтер. Исследователи сделали сначала виртуальный речевой аппарат жреца, а потом напечатали его модель на принтере и подключили к динамику. Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.