Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад

Чтобы мумия «заговорила», исследователям хватило сохранившихся связок и гортани жреца. Его звали Несьямун. Он жил во время правления фараона Рамзеса XI (1099—1069 годы до нашей эры). Несьямун служил богам в храме Карнака в Фивах (современный Луксор). Его голос был важнейшим инструментом во время исполнения ритуальных обязанностей.

Чтобы воссоздать звучащий голос Несьямуна, ученым понадобились компьютерный томограф и 3D-принтер. Исследователи сделали сначала виртуальный речевой аппарат жреца, а потом напечатали его модель на принтере и подключили к динамику. Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.