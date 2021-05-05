Ученые связали появление наскальных рисунков с галлюцинациями

Израильские ученые из Тель-Авивского университета сделали предположение, что люди в древности создавали наскальные рисунки, пребывая в измененном состоянии сознания. Оно могло быть вызвано нехваткой воздуха.

Авторы исследования заявили, что концентрация кислорода в отдаленных уголках пещер, где художники зажигали факелы, была меньше нормы для нормального функционирования мозга человека.

В итоге нехватка воздуха приводила к измененному сознанию. Это отражалось и в работах древних людей, написал археологический журнал Time and Mind.

Ученые выяснили, что в узких проходах уровень кислорода становится ниже 18%. Стандартным показателем является 21%. Человек при нехватке воздуха начинает испытывать беспокойство, одышку, спутанность сознания, головную боль. При гипоксии повышается уровень гормона дофамина. Это тоже может способствовать галлюцинациям.

«Гипоксия вполне может быть правдоподобным объяснением многих мест изображения, которые находятся далеко от входа в пещеру и требуют прохождения через низкие и узкие проходы», — заявили исследователи.

Авторы работы считают, что в пещерах с низкими потолками концентрация кислорода в дальних местах могла падать до 11%. Это могло заставить людей чувствовать даже некое парение или ощущение полета.