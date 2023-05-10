Мир 10 мая 2023, 01:54 Ученые стали массово переезжать из США в Китай — СМИ «СП»: ученые со всего мира предпочитают Соединенным Штатам Китай РИА «Новости»

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Обозреватель издания «Свободная пресса» Константит Ольшанский со ссылкой на исследование американского Института Катона обратил внимание, что китайские ученые массово покидают США и переезжают на родину. Это же, утверждает колумнист, касается и специалистов из других стран.

Отток китайских ученых из Штатов вызван враждебностью Вашингтона по отношению к Пекину. Эта тенденция ускорилась из-за так называемой «Китайской инициативы» администрации Трампа, которую Министерство юстиции намеревалось использовать для противодействия шпионажу и угрозам национальной безопасности со стороны Китая.

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«Недавние исследования показали, что почти 1500 китайских инженеров и ученых, прошедших обучение в США, отказались от своих академических или корпоративных связей в США и обменяли их на китайские в 2021 году, что представляет собой более чем 20% увеличение по сравнению с предыдущим годом», — сказано в статье, опубликованной на сайте института.

Источник утверждает, что американская наука ежегодно теряет до 2,5 тысячи человек — это китайские студенты и ученые — которые уезжают на родину. Издание напомнило, что подхватил в свое время инициативу Трампа прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг, который позже признал, что последствиями этого стала «атмосфера страха среди исследователей».

Поэтому, заключает автор, ученые со всей планеты, в том числе из России. едут уже не в США, а в Китай.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти США должны задуматься над переосмыслением собственной стратегии в отношении Китая.