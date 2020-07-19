Ученые спрогнозировали появление нового океана

Появление нового океана расколет Африку на две части. Специалисты наблюдают за этим участком уже более 15 лет после того, как там появился гигантский разлом глубиной 56 километров.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», — заявил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

В данный момент он изучает активность вулканов в Восточной Африке при помощи спутникового наблюдения. Именно они станут причиной окончательного разлома континента.

Как отметили ученые, на протяжении последних 30 миллионов лет плита, на которой находится Аравийский полуостров, постоянно удаляется от Африки. Благодаря этому процессу появились Красное море и Аденский залив.

Также одновременно с этим процессом сомалийская плита, на которой находятся Эфиопия и Кения налезает на еще на одну плиту — нубийскую. В итоге это может привести к серьезному разлому. Именно за этим процессом при помощи системы GPS сейчас наблюдают ученые.

«С помощью измерений GPS вы можете измерить скорость движения плит до нескольких миллиметров в год», — пояснил морской геофизик Кен Макдональд.

Ученые отметили, что границы трех плит движутся с разными скоростями. Но в итоге они объединят свои силы и создадут систему хребтов, которые станут рифами в новом океане.

По словам специалистов, этот процесс уже происходит. Под стыками плит начинает формироваться океаническая кора, которая отличается по составу и плотности от континентальной поверхности.