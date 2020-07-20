Ученые сообщили о формирование нового океана

Американские и английские ученые изучили участок континента в Эфиопии. Он расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. Специалисты заявили, что вскоре там может появиться новый океан, который затопит «земной ад». Так принято называть разлом в Эфиопии.

«Насильственный раскол, произошедший за несколько дней, был эквивалентен нескольким сотням лет тектонического движения плит. Это место было названо адом Данте, так как это самый жаркий регион на планете: дневные температуры здесь часто достигают 130 градусов по Фаренгейту (свыше 54 градусов Цельсия)», — пояснила Синтия Эбингер, геофизик из Университета Тулейн в Новом Орлеане.

Исследователи предполагают, что это явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы.

Аденский залив и Красное море затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину, в результате чего и образуется новый океан, полагают специалисты. В свою очередь, восточная часть Африки превратится в отдельный небольшой континент.