Ученые сообщили, что вымерла «шагающая» рыба из Австралии

Гладкую ручную рыбу из Австралии, которую называют «шагающей», признали вымершей. Sympterichthys unipennis передвигалась по дну «пешком» при помощи грудных и брюшных плавников, рассказали эксперты из Международного союза охраны природы (МСОП)

Помимо прочего, рыба имела необычный внешний вид — выпученные глаза и плавник наподобие ирокеза на голове. Как отметили специалисты, это первая морская рыба, которая исчезла с лица Земли в современную эпоху.

Около 200 лет назад в Австралии водилось большое число гладких ручных рыб. Их можно было встретить в прибрежных водах. В 1802 году французский натуралист Франсуа Перон с помощью сетей поймал это существо в Юго-Восточной Тасмании, пишет сайт «Мир 24».

Этот экземпляр остается единственным образцом для научных исследований. С их исчезновением на планете осталось лишь 13 видов «шагающих» рыб, которые могут передвигаться по дну на плавниках.

Они очень уязвимы, так как водятся в локальных районах и не могут куда-либо мигрировать при неблагоприятных условиях. Рыбаки знают об этом и не ловят их. Однако рыбы гибнут от дноуглубительных работ и загрязнений. Помимо прочего, они нередко случайно попадают в сети.