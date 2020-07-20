Ученые сообщили, что вымерла «шагающая» рыба из Австралии
Помимо прочего, рыба имела необычный внешний вид — выпученные глаза и плавник наподобие ирокеза на голове. Как отметили специалисты, это первая морская рыба, которая исчезла с лица Земли в современную эпоху.
Около 200 лет назад в Австралии водилось большое число гладких ручных рыб. Их можно было встретить в прибрежных водах. В 1802 году французский натуралист Франсуа Перон с помощью сетей поймал это существо в Юго-Восточной Тасмании, пишет сайт «Мир 24».
Этот экземпляр остается единственным образцом для научных исследований. С их исчезновением на планете осталось лишь 13 видов «шагающих» рыб, которые могут передвигаться по дну на плавниках.
Они очень уязвимы, так как водятся в локальных районах и не могут куда-либо мигрировать при неблагоприятных условиях. Рыбаки знают об этом и не ловят их. Однако рыбы гибнут от дноуглубительных работ и загрязнений. Помимо прочего, они нередко случайно попадают в сети.