Ученые смогли наиболее точно датировать извержение вулкана Лаахер-Зее в Германии

Извержение вулкана Лаахер-Зее в Германии произошло много лет назад. На днях ученым удалось определить наиболее точную дату события. Об этом сообщили Nation News.

Международная группа ученых смогла определить, когда произошло Извержение вулкана Лаахер-Зее, являющееся наиболее крупным в Центральной Европе за последние 100 тысяч лет. По их мнению, извержение произошло почти 13 тысяч лет назад. Это на 126 лет раньше, чем изначально предполагалось.

Совершить открытие удалось с помощью найденных обугленных деревьев. Лава сохранила остатки древесины, по годичным кольцам которых получилось определить дату извержения.