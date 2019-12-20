Ученые: Северный магнитный полюс Земли смещается к России

Ученые отметили, что это окажет влияние на навигационные системы, спутники и коммуникации. По их словам, в течение двух последних веков Северный магнитный полюс постепенно двигался от Канады к России. Скорость со временем увеличилась и теперь достигла 55 километров в год.

Причины и последствия такого феномена еще не известны специалистам. Эксперты прогнозируют снижение скорости движения до 45 километров в год.

Пользователи социальных сетей пытаются придумать различные теории. Жители России убеждены, что в ближайшем будущем смогут увидеть северное сияние практически из любой точки страны. «Северное сияние посмотрим», — заметили они.