Ученые сделали необычный вывод по поводу гуся, летевшего вверх ногами

Необычный полет бобового гуся запечатлел фотограф-любитель недалеко от нидерландского города Арнем. На кадрах видно, как птица летит вверх ногами, повернув голову на 180 градусов. Об этом рассказал портал Zenger News.

Ученые никак не могли объяснить такое положение дел. В итоге они пришли к необычному выводу. По их словам, птица, таким образом, просто выпендривалась, сообщил сайт «ПолитРоссия».

Было выдвинуто много предположений на тему полета. Одни посчитали, что птица так защищает себя от охотников и наземных хищников, которые могут схватить за лапы. Другие выдвинули теорию о том, что вверх ногами гусям легче справляться с сильным встречным ветром.

Сам фотограф стал вмиг популярным благодаря необычному кадру. На его страницу в Facebook подписались более 10 тысяч интернет-пользователей. Винсент Корнилиссен рассказал, что получил тысячи сообщений от людей со всего мира по поводу необычной птицы. Писали ему и ученые. Многие из них просили предоставить более подробную информацию о летящей вверх ногами птице, чтобы изучить явление.

Научный эксперт в области орнитологии и защиты птиц Ларс Соринк из Нидерландов заявил, что летящий вверх ногами гусь хвастался новым выученным трюком. Так они могут повысить свой авторитет в стае.

«Нам известно, что некоторые гуси так делают. Это вопрос нескольких секунд, поэтому такие фотографии — очень редкое явление. Особенно фото хорошего качества, как это. Заслуга фотографа», — добавил Соринк.