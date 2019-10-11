Ученые решили многовековую загадку моста да Винчи

Мост, который разработал 500 лет назад гениальный Леонардо да Винчи, решили построить молодые исследователи из Массачусетского технологического института в США. Конструкция, которая держалась только силой гравитации, оказалась невероятно прочной.

В 1502 году султан Оттоманской империи Баязид II задумал построить мост, который соединил бы Стамбул с соседним районом, известным как Галата. Прознав о тендере, объявленном властителем, свою идею ему отправил и Леонардо. Как сейчас известно, подряд да Винчи так и не получил, почему — неясно. Однако чертежи конструкции сохранились. Молодые ученые решили проверить прозорливость гения эпохи Возрождения и по его чертежам возвести мост.

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Согласно идее Леонардо, мост должен был состоять из отдельных блоков, обработанных под определенными углами. В результате блоки следовало сложить в арочную конструкцию, которая держалась бы исключительно силой гравитации, без скреп и растворов. Блоки были бы прижаты друг к другу под силой гравитации, а их грани обеспечивали бы конструкции прочность и одновременно подвижность на случай сейсмической активности.

Да Винчи не оставил точных рекомендаций, из чего следовало возводить мост. Учитывая, что основным строительным материалом 500 лет назад был камень, вероятно, блоки тоже должны были быть каменными. Обточить их под нужными углами тогда уже могли.

Ученые распечатали на 3D-принтере нужное количество блоков в масштабе 1:500 и сложили их так, как задумал гений. Конструкция оказалась невероятно прочной и устойчивой к самой неприятной тряске. В реальности мост протянулся бы на 280 метров, под его аркой проходили бы корабли.