Мир 08 февраля 2023, 15:23 Ученые рассказали, что означает сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции и Сирии

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Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони сообщил, что землетрясение в Турции и Сирии спровоцировало сдвиг литосферных плит. К каким последствиям это может привести в дальнейшем, разбиралась «Москва 24».

Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра к Анатолийской. Величина разлома достигает не менее 150 километров. По словам Дольони, невозможно сделать прогнозы, когда афтершоки прекратятся, поскольку необходимо ждать полного высвобождения энергии.

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Геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец считает, что сдвинулась не Аравийская плита, а лишь один из ее блоков.

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«Аравийская плита не цельная, а состоит из блоков. Тот, что был непосредственно вблизи очага землетрясения, видимо, и сдвинулся», — сказал он и добавил, что последующие толчки будут меньше, но могут затронуть множество районов.