Ученые раскрыли влияние пыльцы на распространение коронавируса

Пыльца деревьев может переносить коронавирус. По крайней мере к такому выводу пришли ученые из Университета Никосии на Кипре.

Исследователи решили выяснить, как разные частицы способствуют распространению коронавируса. Специалисты нашли связь между концентрацией пыльцы в воздухе и всплеском заражений коронавирусом, написало издание Daily Mail.

«Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы», — рассказал один из авторов работы.

С помощью компьютерной модели удалось узнать, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем если бы он перемещался по воздуху.

Ученые изучили национальную карту аллергенов и поняли, что коронавирус передавался интенсивнее в районах с большой концентрацией пыльцы. Они отметили, что в таких случаях социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.

Тем временем в России аллергикам напомнили правила вакцинации от коронавируса. Им посоветовали перед прививкой проконсультироваться с аллергологом.