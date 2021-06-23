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    23 июня 2021, 16:13

    Ученые раскрыли влияние пыльцы на распространение коронавируса

    Наза Салех Захи

    Пыльца деревьев может переносить коронавирус. По крайней мере к такому выводу пришли ученые из Университета Никосии на Кипре.

    Ученые раскрыли влияние пыльцы на распространение коронавируса

    Исследователи решили выяснить, как разные частицы способствуют распространению коронавируса. Специалисты нашли связь между концентрацией пыльцы в воздухе и всплеском заражений коронавирусом, написало издание Daily Mail.

    «Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы», — рассказал один из авторов работы.

    С помощью компьютерной модели удалось узнать, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем если бы он перемещался по воздуху.

    Ученые изучили национальную карту аллергенов и поняли, что коронавирус передавался интенсивнее в районах с большой концентрацией пыльцы. Они отметили, что в таких случаях социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.

    Тем временем в России аллергикам напомнили правила вакцинации от коронавируса. Им посоветовали перед прививкой проконсультироваться с аллергологом.