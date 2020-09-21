Ученые раскопали 27 древних саркофагов в Египте

Эксперты называют это открытие одним из крупнейших в мировой истории в своем роде. Захоронения были найдены в недавно раскопанном колодце на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира. Саккара была действующим могильником более трех тысяч лет назад и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что обнаруженные артефакты не открывались с момента захоронения. При этом на их поверхности отлично сохранились рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи, написало РИА ФАН.