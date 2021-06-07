Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что у переболевших COVID-19 иммунная система реагирует на собственные органы и ткани. Об этом говорится в материале, который опубликован на сайте научного портала EurekAlert.

«Ранние данные [исследований] показывают, что инфекция SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19 — прим. ред.) может приводить к долгосрочным аутоиммунным осложнениям. И есть данные, что среди последствий инфекции SARS-CoV-2 ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых синдром Гийена — Барре», — сказано в сообщении.

Профессор университета Бирмингема Алекс Рихтер объяснил, что антитела, которые удалось обнаружить [у людей, переболевших COVID-19], похожи на те, что вызывают различные аутоиммунные заболеваний сердца, мышц и кожи. По словам специалиста, вопрос взаимосвязи СОVID-19 и аутоиммунных заболеваний ученые исследуют в будущем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, синдром Гийена — Барре — редкое состояние, когда иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. При этом заболевании могут быть затронуты нервы, которые контролируют движения мышц или передают температурные, болевые и осязательные ощущения. В итоге человек может почувствовать слабость в мышцах или потерять чувствительность в руках и/или ногах. С синдромом могут столкнуться люди любых возрастов. Однако чаще он встречается у мужчин во взрослом возрасте.