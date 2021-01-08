Ученые предупредили о возможности новой эпидемии в Ухани

Авторы отметили, что менее агрессивные штаммы возбудителя могут проявиться снова и привести к новой вспышке заражений.

Исследование опирается на тестирование всех жителей Китая, которое организовали власти после того, как эпидемию в стране взяли под контроль. Все граждане сдают тесты на антитела. Ученые использовали данные 60 тысяч человек. Они выяснили, что последствия заражения были только у небольшого числа проверенных. Но обнаружилось большое количество бессимптомных носителей. В основном все они живут в Ухани или другой части провинции Хубей.

Образцы у граждан взяли в мае, то есть через два месяца после того, как власти объявили об окончании эпидемии. Это говорит о том, что коронавирус продолжал распространяться и заражать людей на протяжении долгого периода времени.

Ученые отметили, что в основном распространяются ослабленные формы коронавируса. Поэтому они не особо заметны для медиков. В ближайшее время авторы намерены изучить геномы штаммов, которые вызывают новые вспышки заболевания, чтобы понять верна их гипотеза или нет.

Ухань стал первым городом, в котором начал действовать жесткий карантин после начала распространения коронавируса. Благодаря тому, что контакты между людьми свели на нет, это позволило взять ситуацию под контроль.