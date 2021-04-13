Ученые предупредили о риске исчезновения бананов из-за грязной обуви

Почвенный гриб, который вызывает болезнь Tropical Race 4 (TR4), может уничтожить все бананы на Земле. Ученые отметили, что зараженная почва на обуви фермера может привести к повальному распространению инфекции. Об этом пишет Die Welt.

По данным газеты, этот гриб распространился в Азии и в Австралии уже давно, однако в Южной Америке он впервые появился в 2019 году. А страны этого континента — основные поставщики бананов. Сотрудница маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле рассказала изданию, что в Колумбии и Гондурасе болезнь уже уничтожила несколько плантаций. По ее словам, этот вопрос невозможно решить химикатами, поэтому на зараженных почвах нельзя будет сажать бананы на протяжении нескольких десятков лет.

Эксперты отметили, что TR4 поражает сорт Cavendish, который занимает большую часть в мировой торговле бананами. Болезнь передается при передаче растениями друг другу генов.

«Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки», — говорится в сообщении Die Welt. В ООН бананы назвали таким же важным продуктом, как картофель и рис, поэтому человечество может в будущем лишиться части пропитания.

В феврале «Коммерсант» сообщил, что России угрожает дефицит бананов, так как Эквадор — единственный поставщик этих фруктов в нашу страну — не может обеспечить ими торговые сети из-за неурожая и высокого сезонного спроса.