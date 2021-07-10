Ученые предупредили, что симптомы ковида могут не проходить пологода

Такие симптомы ковида как кашель, одышка, усталость, головокружение и бессонница могут длиться до полугода с момента заражения коронавирусом. Об этом пишет газета газете​​​​​​​ The Straits Times со ссылкой на исследование сингапурских ученых из национального центра инфекционных заболеваний.

«Важным моментом является тот факт, что подобные продолжительные симптомы могут наблюдаться вне зависимости от тяжести течения болезни. <...> Формирующиеся в крови белки ответственны за подобное состояние, кроме того, они могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в исследовании.

Ученые также выяснили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы. Особенно могут пострадать мелкие кровеносные сосуды, что грозит общей блокировкой системы кровоснабжения. Специалисты из Сингапура установили, что реже всех постковидным синдромом страдают китайцы старше 65 лет.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков предупредил, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с осложнениями работы системы органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Он рекомендовал людям после болезни обращать внимание на одышку при незначительных нагрузках, изменение скорости сердцебиения и головокружения.