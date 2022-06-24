Ученые предупредили о способности вируса оспы обезьян мутировать с большой скоростью

Вирус оспы обезьян начал мутировать быстрее, чем предполагалось изначально. К такому выводу пришла группа ученых, изучавших вирус, сообщило издание Financial Times и привело исследование ученых из Португальского национального института здоровья.

Эксперты пояснили, что в данном случае имеют в виду прогнозы относительно распространения вируса от человека к человеку, написало РИА «Новости».

По словам специалистов, вспышку оспы обезьян вызвал вирус, который, как оказалось, представляет намного больше мутаций, чем предполагалась. Ученые смогли установить около 50 мутаций.

«Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года», — сообщил один из участников исследования.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших обезьяньей оспой в мире превысило 3,2 тысячи. По его словам, в ряде стран случаи болезни происходят в основном среди мужчин, у которых были гомосексуальные контакты. Но, как уточнил он, продолжается и передача инфекции от зараженного к любому другому человеку.